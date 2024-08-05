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Губернатор Ростовской области рассказал об ущербе от БПЛА в Морозовском районе

В Морозовском районе Ростовской области уже ведут восстановительные работы, завершается оценка ущерба.

В Морозовском районе Ростовской области после атаки украинских БПЛА с субботы ведутся восстановительные работы. Параллельно с этим завершается оценка ущерба, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, повреждения на территории района получили жилые дома, социальные, промышленные и торговые объекты. В основном пострадало остекление, в некоторых местах оказались повреждены кровля и фасад.

Донской глава планирует подписать документ о выделении Морозовскому району финансовой помощи из резервного фонда региона.

Кроме того, донскому минобру была поставлена задача взять на особый контроль замену поврежденных оконных и дверных проемов в детсадах и школах. Отдельно Василий Голубев обратил внимание на вопросы оказания помощи предпринимателям.

Напомним, в ночь на 3 августа территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. Сообщалось о повреждении ряда складских объектов в Каменском и Морозовском районах. В Морозовском районе был введен режим ЧС.