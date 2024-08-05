В Ленобласти найдено массовое захоронение людей

Рядом с деревней Котлы Кингисеппского района Ленобласти поисковики обнаружили человеческие останки, вероятно, времен Великой Отечественной войны, выяснил 78.ru. В те годы здесь находился фашистский лагерь для военнопленных.
Согласно документам, с 1941 по 1943 годы через этот лагерь прошли тысячи пленных красноармейцев. Из-за невыносимых условий труда по 18 часов и голода люди погибали каждый день. Также фашисты практиковали расстрелы.
Сейчас специалисты исследуют братскую могилу и пытаются подсчитать, сколько людей было здесь захоронено.