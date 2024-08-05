В Уфе расследовали гибель рабочего, разбившегося на стройплощадке

Выяснилось, что работодатель не заключил с мужчиной трудовой договор. А в оконном проеме использовалось неинвентарное фанерное защитное ограждение, которое не отвечало требованиям плана производства работ на высоте. Специалисты установили, что к трагедии привело несовершенство технологического процесса, ненадежные ограждения и неудовлетворительная организация производства работ. Материалы передали в следственные органы.