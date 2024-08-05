В Уфе расследовали гибель рабочего, разбившегося на стройплощадке

В столице Башкирии специалисты гострудинспекции завершили расследование несчастного случая со смертельным исходом. На стройплощадке рабочий упал с высоты восьмого этажа и разбился насмерть.
Трагедия произошла 4 мая на площадке строящегося дома между улицами Авроры и Батырской. При монтаже опалубки лестничного марша 39-летний мужчина упал с высоты восьмого этажа и погиб на месте.
Выяснилось, что работодатель не заключил с мужчиной трудовой договор. А в оконном проеме использовалось неинвентарное фанерное защитное ограждение, которое не отвечало требованиям плана производства работ на высоте. Специалисты установили, что к трагедии привело несовершенство технологического процесса, ненадежные ограждения и неудовлетворительная организация производства работ. Материалы передали в следственные органы.