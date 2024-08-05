СК сообщил о генерал-майоре в деле директора парка «Патриот»

По данным Mash, следственные действия, проведенные в парке в июле, были связаны с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который с апреля находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Собеседники ТАСС в правоохранительных органах сказали, что дело Иванова не имеет к этому отношения, а защита экс-замминистра заявила, что ничего не знает о происходящем в «Патриоте».