СК сообщил о генерал-майоре в деле директора парка «Патриот»

Источник РБК, знакомый с ходом оперативных мероприятий, а также источник, близкий к руководству, ранее сообщили о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова в рамках расследования уголовного дела. Его арестовали, рассказала представитель СК.
Как сообщила Петренко, дело в отношении должностных лиц парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот» завели по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании Шестерову меры пресечения.
В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. ТАСС писал со ссылкой на правоохранительные органы, что приезд следователей был связан с хищением 40 млн руб. Тогда же источники сообщили агентству, что силовики изымали документы и вели работу с Ахмедовым.
По данным Mash, следственные действия, проведенные в парке в июле, были связаны с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который с апреля находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Собеседники ТАСС в правоохранительных органах сказали, что дело Иванова не имеет к этому отношения, а защита экс-замминистра заявила, что ничего не знает о происходящем в «Патриоте».
Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. гектаров. На территории находятся главный храм вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня». Иванов, который с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны, занимался в том числе строительством парка.