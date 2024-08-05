В Самаркандской области сгорел грузовик ISUZU. Видео

Ранее в сети распространилось видео с места пожара.
По данным областного УЧС, пожар произошел в махалле «Гузаль» 5 августа в 14:00 возле здания скорой медицинской помощи, принадлежащего районному медицинскому объединению. Возгорание случилось при выгрузке топлива с грузовика на склад учреждения. В 14:05 на место прибыли три пожарно-спасательных расчета, а в 14:30 пожар был ликвидирован.
В результате происшествия никто не пострадал и не погиб, повреждены часть здания скорой помощи и автомобиль ISUZU.
Проводятся следственные действия, устанавливаются причина и ущерб от пожара.