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В Самаркандской области сгорел грузовик ISUZU. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Пайарыкском районе Самаркандской области сгорел грузовик ISUZU, припаркованный у здания скорой помощи, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Podrobno.uz

Ранее в сети распространилось видео с места пожара.

По данным областного УЧС, пожар произошел в махалле «Гузаль» 5 августа в 14:00 возле здания скорой медицинской помощи, принадлежащего районному медицинскому объединению. Возгорание случилось при выгрузке топлива с грузовика на склад учреждения. В 14:05 на место прибыли три пожарно-спасательных расчета, а в 14:30 пожар был ликвидирован.

В результате происшествия никто не пострадал и не погиб, повреждены часть здания скорой помощи и автомобиль ISUZU.

Проводятся следственные действия, устанавливаются причина и ущерб от пожара.