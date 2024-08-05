Как в Петербурге второй день обрушивается дом. Фото

ЧП произошло накануне, 4 августа. Жители дома 1/44 на улице Большой Зелениной заметили, что в квартирах начали вскрываться полы. 30 жильцов были срочно эвакуированы. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, в доме произошло отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки при проведении работ по капитальному ремонту. По словам одного из жителей дома, более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые «закончились трещиной через весь фасад».