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В Балтийске пьяный мужчина катал детей на крыше своего автомобиля

Водитель задержан полицейскими.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Балтийске в пляжной зоне пьяный мужчина катал детей на крыше своего автомобиля марки «Исудзу». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Нетрезвого водителя задержали в рамках рейда, который провели в минувшие выходные на пляжах Балтийского округа.

Мужчина получил на руки административные протоколы. Кроме того, перед законом придется ответить и родителям детей, которые и катались на крыше машины.

В рейде принимали участие сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и Минприроды региона.

Всего было составлено 20 административных протоколов.