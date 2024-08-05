В Балтийске пьяный мужчина катал детей на крыше своего автомобиля

В Балтийске в пляжной зоне пьяный мужчина катал детей на крыше своего автомобиля марки «Исудзу». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Нетрезвого водителя задержали в рамках рейда, который провели в минувшие выходные на пляжах Балтийского округа.
Мужчина получил на руки административные протоколы. Кроме того, перед законом придется ответить и родителям детей, которые и катались на крыше машины.
В рейде принимали участие сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и Минприроды региона.
Всего было составлено 20 административных протоколов.