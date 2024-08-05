Осужденный за убийство девушки бывший Герой России вернулся на фронт

В августе 2023 года Магасумов получил звание Героя России. Через несколько дней после награждения военный пошел отмечать получение звания вместе с двумя капитанами в баре в Луганске. Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь.