В Швейцарии 13 человек заподозрили в наемничестве на Украине

«В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — сказал официальный представитель военной юстиции Швейцарии Мартин Имменхаузер «РИА Новости».— Статья 94 Военно-уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за границей".