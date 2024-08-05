В Швейцарии 13 человек заподозрили в наемничестве на Украине

«В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — сказал официальный представитель военной юстиции Швейцарии Мартин Имменхаузер «РИА Новости».— Статья 94 Военно-уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за границей".
В январе Минобороны России заявило, что за время военного конфликта на территории Украины в ряды ВСУ вступило «более 13,5 тыс. иностранных наемников». По данным ведомства, более 8,5 тыс. прибыли из Европы, 1,7 тыс. из Азии, 2,7 тыс. из стран Северной и Южной Америки, более 200 — из Африки.