Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об аресте руководителя парка «Патриот»

Руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве. Вместе с ним задержали заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Суд арестовал Ахмедова до 21 сентября.

ТАСС собрал основную информацию о деле.

Предъявленные обвинения

  • Против Ахмедова и Шестерова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
  • По данным следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
  • По информации правоохранительных органов, сумма хищений составляет более 40 млн рублей.
  • Потерпевшей стороной по делу признали Минобороны России.
  • Обыски прошли в доме и на рабочем месте у Шестерова. Изъята документация, необходимая для сбора доказательной базы, сообщили в правоохранительных органах.
  • Суд арестовал Ахмедова до 21 сентября. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Шестерова в суд пока не поступало.
  • Ахмедову и Шестерову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
  • На активы Ахмедова и Шестерова, а также, как считает следствие, на счета аффилированных с ними компаний наложен обеспечительный арест.
  • В уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

Что известно о фигурантах дела

  • В июне 2016 года Владимир Шестеров был избран председателем наблюдательного совета конгрессно-выставочного центра «Патриот».
  • Согласно опубликованным данным, доход генерала составлял 3,028 млн рублей, он владел квартирой 35,3 кв. м, а также двумя транспортными средствами — автомобилем Skoda Yeti и мотоциклом Harley-Davidson XG750.

расследование