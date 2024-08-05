Что известно об аресте руководителя парка «Патриот»

Руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве. Вместе с ним задержали заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.