Что известно об аресте руководителя парка «Патриот»

Суд арестовал Ахмедова до 21 сентября.
ТАСС собрал основную информацию о деле.
Предъявленные обвинения
- Против Ахмедова и Шестерова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
- По данным следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
- По информации правоохранительных органов, сумма хищений составляет более 40 млн рублей.
- Потерпевшей стороной по делу признали Минобороны России.
- Обыски прошли в доме и на рабочем месте у Шестерова. Изъята документация, необходимая для сбора доказательной базы, сообщили в правоохранительных органах.
- Суд арестовал Ахмедова до 21 сентября. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Шестерова в суд пока не поступало.
- Ахмедову и Шестерову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
- На активы Ахмедова и Шестерова, а также, как считает следствие, на счета аффилированных с ними компаний наложен обеспечительный арест.
- В уголовном деле могут появиться новые фигуранты.
Что известно о фигурантах дела
- В июне 2016 года Владимир Шестеров был избран председателем наблюдательного совета конгрессно-выставочного центра «Патриот».
- Согласно опубликованным данным, доход генерала составлял 3,028 млн рублей, он владел квартирой 35,3 кв. м, а также двумя транспортными средствами — автомобилем Skoda Yeti и мотоциклом Harley-Davidson XG750.