Лопнувшие окна и отсутствие пола. Как выглядит треснутый дом на Большой Зелениной

По данным пресс-службы Смольного, в доме продолжается рабочая экспертиза, после запланировано проектирование аварийных работ. «В результате обрушения межэтажного перекрытия никто не пострадал. <…> Сейчас провели оперативный штаб, который был создан по поручению губернатора. Глава города держит ситуацию на личном контроле», — сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.