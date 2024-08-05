Исполнителя убийства Япончика приговорили к 19 годам заочно

«Осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила судья.
Срок наказания Астамуру Бутбе будет исчисляться с момента его фактического задержания. Он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.
Ранее Московский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы Нугзара Папаву — одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова. По данным прокуратуры, Папава был нанят заказчиками убийства Япончика наряду с другими участниками группы, которая занималась его устранением. В его функции входила слежка за криминальным авторитетом, именно он выяснил, что Иваньков часто бывает в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Папава подал сигнал снайперу Бутбе, стрелявшему в Япончика при выходе из ресторана, и помог ему скрыться с места преступления.
Приговоры были оглашены еще двум соучастникам преступления Муртазе Шадании и Джамбулу Джанашии. Они получили 16 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.