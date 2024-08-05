В омских школах не хватает учителей

«По состоянию на 2 августа 2024 года в школе № 120 открыты 9 вакансий учителей-предметников с нагрузкой 239 часов. Это приводит к увеличению педагогической нагрузки отдельных учителей с 30−40 учебных часов в неделю до 45−50. Для оптимизации образовательного процесса и снижения недельной нагрузки педагогов принято решение о расформировании одного 6 класса. Администрация школы № 120 использует все доступные возможности для закрытия вакансий: информация о них размещена на сайтах службы занятости и департамента образования, а также направлены письма в университеты города для привлечения студентов», — прокомментировали в мэрии.