В омских школах не хватает учителей

В телеграм-канале «Фадина общается» (депутат Госдумы от Омской области, бывший мэр) омичка пожаловалась на нарушение санитарных норм в школе № 120 — количество учеников в 7 классах с 1 сентября увеличилось до 30−32 человек. Это произошло после увольнения одного из классных руководителей.
«Расформировали один класс и распределили детей по другим классам. С сентября в седьмых классах по 30−32 человека, а должно быть 25», — написала омичка.
На ситуацию отреагировали в мэрии Омска, причиной расформирования класса стала нехватка учителей.
«По состоянию на 2 августа 2024 года в школе № 120 открыты 9 вакансий учителей-предметников с нагрузкой 239 часов. Это приводит к увеличению педагогической нагрузки отдельных учителей с 30−40 учебных часов в неделю до 45−50. Для оптимизации образовательного процесса и снижения недельной нагрузки педагогов принято решение о расформировании одного 6 класса. Администрация школы № 120 использует все доступные возможности для закрытия вакансий: информация о них размещена на сайтах службы занятости и департамента образования, а также направлены письма в университеты города для привлечения студентов», — прокомментировали в мэрии.
Добавим, что кадровая проблема есть не только в отдельно взятой школе № 120. По официальным данным по состоянию на апрель этого года в омских школах не хватало около 700 учителей. Свободные вакансии были по всем предметам, больше всего свободных ставок у учителей начальных классов, русского и английского языков.