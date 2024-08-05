Появились подробности ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане

По данным ведомства, 65-летний водитель автобуса «КамАЗ», двигаясь в направлении Ульяновска, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и столкнулся с попутно двигающимся грузовиком «КамАЗ». В свою очередь грузовое авто столкнулось с идущим впереди грузовым авто МАН с прицепом.