Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом

ВОЛГОГРАД, 5 авг — РИА Новости. Подросток из Волгоградской области пытался защитить мать от бывшего мужа, напавшего на нее с ножом, но ранение оказалось смертельным, против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале.