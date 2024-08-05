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Под Волгоградом подросток не смог защитить мать от нападения отца с ножом

Волгоградский подросток пытался спасти мать от отца, но женщина умерла.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 5 авг — РИА Новости. Подросток из Волгоградской области пытался защитить мать от бывшего мужа, напавшего на нее с ножом, но ранение оказалось смертельным, против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, 3 августа житель Городищенского района проник через окно в квартиру своей бывшей гражданской жены, женщина выставила его за дверь. На улице конфликт продолжился, мужчина вытащил нож и ударил им в сердце сожительницы.

«Пресечь преступные действия попытался их несовершеннолетний сын, ударив подозреваемого камнем по голове. Экс-сожители были госпитализированы в медицинское учреждение Волгограда, где, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, потерпевшая скончалась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что напавший находится в больнице под конвоем, против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Его жизнь и здоровье, по данным СК, вне опасности.