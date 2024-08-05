Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

Накануне Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли истребители F-16. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских самолетов. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.