Подполье сообщило об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

По его данным, поражен военный аэродром Мартыновка в Вознесенске.
«Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо… После двух прилётов по Мартыновке идёт периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше», — сообщил представитель сопротивления.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли истребители F-16. За день до этого журнал Economist сообщил, что в постсоветскую республику доставили первые десять из 79 американских самолетов. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.
Кроме того, на минувшей неделе газета Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве «средств противовоздушной обороны».
Отправка на Украину истребителей F-16
Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.