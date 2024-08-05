«Это очень редкий случай»: отдыхавшая на озере Тургояк туристка выжила после удара молнии. Реанимация ей не потребовалась

— Это очень редкий случай, когда человек, пораженный молнией, выживает и даже не требуются реанимационные мероприятия. В моей практике были такие пострадавшие, но все они имели летальный исход, — цитирует больница заведующую ожоговым отделением Екатерину Эльмак.