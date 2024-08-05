«Это очень редкий случай»: отдыхавшая на озере Тургояк туристка выжила после удара молнии. Реанимация ей не потребовалась

Туристка из Екатеринбурга, отдыхавшая на озере Тургояк в Челябинской области, выжила после удара молнии. Электрический разряд вошел ей в плечо и вышел через ногу. Пострадавшую привезли в стабильном состоянии в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Врачи были поражены везению женщины.
— Это очень редкий случай, когда человек, пораженный молнией, выживает и даже не требуются реанимационные мероприятия. В моей практике были такие пострадавшие, но все они имели летальный исход, — цитирует больница заведующую ожоговым отделением Екатерину Эльмак.
Женщина получила 15% ожогов тела от первой до третьей степени. При этом реанимация и операция ей не потребовалась. Врачи во время лечения пациентки делали перевязки, организовали дообследование и проводили консультации со специалистами многопрофильной больницы, чтобы исключить неочевидные последствия удара молнии.
Скоро женщина будет выписана на амбулаторный этап. В дальнейшем она продолжит наблюдение у ожоговых хирургов (комбустиологов).