Бывшего топ-менеджера «Почты России» приговорили к 3,5 года колонии

«Сергей Емельченков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.
Второй фигурант дела — глава департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрей Синичкин — был осужден на три года колонии общего режима.
Согласно материалам дела, Синичкин и Емельченков незаконным образом изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являвшихся подрядчиками «Почты России».
Приговор суда еще не вступил в силу. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции.