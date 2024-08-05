Бывшего топ-менеджера «Почты России» приговорили к 3,5 года колонии

«Сергей Емельченков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.