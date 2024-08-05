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Бывшего топ-менеджера «Почты России» приговорили к 3,5 года колонии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова к 3,5 года колонии по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Емельченков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Второй фигурант дела — глава департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрей Синичкин — был осужден на три года колонии общего режима.

Согласно материалам дела, Синичкин и Емельченков незаконным образом изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний, являвшихся подрядчиками «Почты России».

Приговор суда еще не вступил в силу. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции.