23-летняя девушка погибла в ДТП в Иркутской области

4 августа в 1:15 ночи по трассе «Тайшет-Шиткино-Шелаево» на автомобиле Renault Logan ехала 23-летняя девушка. Она ехала с поселка Мирный в поселок Шелаево. Но в какой-то момент не смогла справиться с управлением и съехала с автомобильной дороги, после чего ее машина опрокинулась. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.