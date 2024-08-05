23-летняя девушка погибла в ДТП в Иркутской области

4 августа в 1:15 ночи по трассе «Тайшет-Шиткино-Шелаево» на автомобиле Renault Logan ехала 23-летняя девушка. Она ехала с поселка Мирный в поселок Шелаево. Но в какой-то момент не смогла справиться с управлением и съехала с автомобильной дороги, после чего ее машина опрокинулась. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.
— В результате дорожной аварии, 23-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас по данному случаю проводится всесторонняя проверка. Причины произошедшего еще выясняются.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю в Иркутской области в ДТП пострадало более 60 человек. Всего за семь дней зафиксировали 45 аварий. Одной из самых распространенных причин было несоблюдение порядка проезда.