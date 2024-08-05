Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23-летняя девушка погибла в ДТП в Иркутской области

Погибшая не справилась с управлением автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

4 августа в 1:15 ночи по трассе «Тайшет-Шиткино-Шелаево» на автомобиле Renault Logan ехала 23-летняя девушка. Она ехала с поселка Мирный в поселок Шелаево. Но в какой-то момент не смогла справиться с управлением и съехала с автомобильной дороги, после чего ее машина опрокинулась. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

— В результате дорожной аварии, 23-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас по данному случаю проводится всесторонняя проверка. Причины произошедшего еще выясняются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшую неделю в Иркутской области в ДТП пострадало более 60 человек. Всего за семь дней зафиксировали 45 аварий. Одной из самых распространенных причин было несоблюдение порядка проезда.