Таксист в Минске отвлекся на навигатор и попал в ДТП, пострадала пассажирка

Инцидент произошел сегодня около 14.05 вблизи дома № 75 по ул. Матусевича. По предварительной информации, 58-летний таксист на Hyundai отвлекся на навигатор и врезался в светофор, после чего столкнулся с двигающимся во встречном направлении автобусом МАЗ.