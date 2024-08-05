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Таксист в Минске отвлекся на навигатор и попал в ДТП, пострадала пассажирка

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист в Минске отвлекся на навигатор и попал в ДТП, пострадала пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Инцидент произошел сегодня около 14.05 вблизи дома № 75 по ул. Матусевича. По предварительной информации, 58-летний таксист на Hyundai отвлекся на навигатор и врезался в светофор, после чего столкнулся с двигающимся во встречном направлении автобусом МАЗ.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка такси доставлена в больницу для обследования. На месте работали сотрудники ГАИ Минска.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей к неукоснительному соблюдению ПДД. «Следите за обстановкой и не отвлекайтесь на посторонние предметы, не превышайте допустимую скорость и не совершайте резких маневров», — рекомендуют стражи дорог.