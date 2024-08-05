Офис президента Украины признал усталость военных ВСУ на фронте

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно распространяются видео «силовой мобилизации» и конфликтов граждан с военкомами в разных городах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 2 апреля на Украине возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. С 18 мая в стране действует скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.