AFP: за день на протестах в Бангладеш погибли 56 человек

Массовые антиправительственные митинги начались в июле со столицы Бангладеш Дакки. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. По данным бангладешской газеты Prothom Alo, во время протестов вчера, 4 августа, погибли 98 человек, включая 13 сотрудников полиции. Всего в ходе протестов с июля, по оценкам AFP, по всей стране погибли около 300 человек.
Сегодня премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула Бангладеш. Управление страной временно перешло армии. По информации СМИ, госпожа Хасина запросила убежище в Великобритании и через Индию направилась в Лондон. Несмотря на отставку премьера, на улицах Дакки и других городов остаются толпы протестующих. По информации Dhaka Tribune, они подожгли столичный мемориальный музей и офисы правящей партии.