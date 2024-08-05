AFP: за день на протестах в Бангладеш погибли 56 человек

Массовые антиправительственные митинги начались в июле со столицы Бангладеш Дакки. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. По данным бангладешской газеты Prothom Alo, во время протестов вчера, 4 августа, погибли 98 человек, включая 13 сотрудников полиции. Всего в ходе протестов с июля, по оценкам AFP, по всей стране погибли около 300 человек.