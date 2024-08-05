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AFP: за день на протестах в Бангладеш погибли 56 человек

В ходе протестных акций, которые проходят сегодня, 5 августа, в Бангладеш погибли 56 человек, сообщает AFP со ссылкой на медицинские службы и отчеты полиции. Еще 44 человека были госпитализированы с полученными при подавлении протестов травмами. Агентство пишет, что у них пулевые ранения.

Источник: AP 2023

Массовые антиправительственные митинги начались в июле со столицы Бангладеш Дакки. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. По данным бангладешской газеты Prothom Alo, во время протестов вчера, 4 августа, погибли 98 человек, включая 13 сотрудников полиции. Всего в ходе протестов с июля, по оценкам AFP, по всей стране погибли около 300 человек.

Сегодня премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула Бангладеш. Управление страной временно перешло армии. По информации СМИ, госпожа Хасина запросила убежище в Великобритании и через Индию направилась в Лондон. Несмотря на отставку премьера, на улицах Дакки и других городов остаются толпы протестующих. По информации Dhaka Tribune, они подожгли столичный мемориальный музей и офисы правящей партии.