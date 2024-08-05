Полковник Ходаренок предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время

Для справки: в истребительном авиационном полку (по штатам советского времени) должно состоять 42 самолета (три эскадрильи по 12 машин (три звена по четыре самолета) плюс шесть учебно-боевых самолетов). УБС??? так называемые спарки — самолеты с кабиной на двоих авиаторов — пилота и инструктора... То есть 20 украинских F-16 не дотягивают даже до полка. А полками, как известно, военных кампаний не выигрывают. При этом неизвестно, получили ли ВСУ спарки для обучения украинских пилотов и вывозных полетов.