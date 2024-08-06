В Сочи нашли заблудившуюся в горах пенсионерку спустя три дня

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Спасатели спустя три дня нашли женщину, которая заблудилась в поселке Красная Поляна, ее обнаружили в горах, травм у женщины нет, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
По данным отряда, женщина отправилась утром на прогулку из дома на улице Ачишховской, вечером она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась. Пенсионерка страдает нарушениями памяти, поэтому она не смогла назвать свое местоположение, а затем перестала выходить на связь. В поисках пропавшей спасатели исследовали склон у подножья горы Ачишхо, обследовали тропу на Греческий отрог, горно-лесную местность в районе дольменов, приюта «Ачишхо», реки Бешенки, район Аибги, пешеходные тропы и труднодоступные места в районе ручья Тобиаса.
Вечером в понедельник в отряде сообщили о поисках, которые безрезультатно длятся третий день, однако позже женщину удалось найти. «Пенсионерка, которая заблудилась 2 августа, найдена неподалеку от ручья Дворцового (на высоте более 1000 метров). По словам спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии, травм нет и пока идет самостоятельно. Поисковая группа сопровождает ее вниз к поселку Красная Поляна», — сказано в Telegram-канале отряда ЮРПСО.