В Сочи нашли заблудившуюся в горах пенсионерку спустя три дня

Вечером в понедельник в отряде сообщили о поисках, которые безрезультатно длятся третий день, однако позже женщину удалось найти. «Пенсионерка, которая заблудилась 2 августа, найдена неподалеку от ручья Дворцового (на высоте более 1000 метров). По словам спасателей, женщина в удовлетворительном состоянии, травм нет и пока идет самостоятельно. Поисковая группа сопровождает ее вниз к поселку Красная Поляна», — сказано в Telegram-канале отряда ЮРПСО.