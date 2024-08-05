Аварийный дом на Большой Зелениной обносят забором и везут мешки с песком.

Вчера крыша только начинала рушиться. «Фонтанка» показывала падающую трубу. По предварительным данным, последнее обрушение произошло прошлой ночью. На кадрах с места ЧП видно, что рухнули внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. На месте продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена.