Аварийный дом на Большой Зелениной обносят забором и везут мешки с песком.

Перекресток Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы обносят забором, передает корреспондент «Фонтанки» 5 августа. К аварийному дому подвозят песок.
По данным пресс-службы Смольного, в доме 1/44 по Большой Зелениной продолжается рабочая экспертиза, после запланировано проектирование аварийных работ.
Вчера крыша только начинала рушиться. «Фонтанка» показывала падающую трубу. По предварительным данным, последнее обрушение произошло прошлой ночью. На кадрах с места ЧП видно, что рухнули внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. На месте продолжают работать экстренные службы. Территория оцеплена.
Состояние обрушившегося в выходные дома 1/44 по Большой Зелениной улице тревожило жильцов и экспертов с 2005 года. Тогда экспертная строительная комиссия проводила обследование постройки и пришла к выводам об аварийности жилого здания.