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Посольство РФ в Дакке рекомендовало согражданам покинуть Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 августа. /ТАСС/. Посольство России в Дакке рекомендовало согражданам по возможности покинуть Бангладеш и вернуться на родину. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале диппредставительства.

Источник: AP 2023

«С учетом возможного продолжения протестов в связи с формированием [в Бангладеш] переходного правительства гражданам Российской Федерации рекомендуем рассмотреть возможность возвращения в Россию, когда это будет безопасно», — отмечается в тексте.

Посольство также призвало уделять внимание личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и проведения акций протеста. «Всегда носите с собой личные документы и заряженный мобильный телефон для экстренной связи. Поддерживайте в доме достаточный запас воды, продовольствия и медикаментов», — указали в дипмиссии.

«Следите за окружающей обстановкой и местными новостями. Не полагайтесь всецело на интернет — в последнее время доступ к нему блокируется в случае эскалации напряженности», — предупредило посольство, рекомендовав иметь под рукой контактные данные российской дипмиссии.

Посольство сообщило также, что работает в ограниченном режиме. «Консульский отдел будет закрыт до 7 августа. О дальнейшем графике его работы сообщим дополнительно», — отмечается в заявлении.

«Для оперативного приобретения билетов используйте туристические агентства, которые могут открыться в ближайшие дни», — добавили дипломаты, сообщив, что рейсы в РФ выполняют авиаперевозчики Qatar Airlines, Emirates и Turkish Airlines. «Обращаем ваше внимание, что на сайте авиакомпании Air Arabia билеты можно приобрести за рубли с использованием банковской карты платежной системы “Мир”», — напомнили в посольстве.