Посольство РФ в Дакке рекомендовало согражданам покинуть Бангладеш

«Для оперативного приобретения билетов используйте туристические агентства, которые могут открыться в ближайшие дни», — добавили дипломаты, сообщив, что рейсы в РФ выполняют авиаперевозчики Qatar Airlines, Emirates и Turkish Airlines. «Обращаем ваше внимание, что на сайте авиакомпании Air Arabia билеты можно приобрести за рубли с использованием банковской карты платежной системы “Мир”», — напомнили в посольстве.