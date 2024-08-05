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Три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси в Стерлитамаке

В Стерлитамаке три человека погибли в результате возгорания газовоздушной смеси на производстве, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (“Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на территории одного из предприятий Стерлитамака во время работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия три человека получили термические ожоги, от которых скончались.

На данный момент проводится проверка места происшествия, в результате которой будет назначен ряд судебных экспертиз для установления причин возгорания. Действиям лиц, ответственных за безопасность на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка.

Ранее, 26 июля, сообщалось о смерти рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным МЧС, на месторождении произошел взрыв, повлекший пожар, в результате есть погибший, еще восемь человек получили травмы. Возгорание локализовано, ему присвоен II ранг.

СК