Три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси в Стерлитамаке

«Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (“Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что на территории одного из предприятий Стерлитамака во время работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия три человека получили термические ожоги, от которых скончались.
На данный момент проводится проверка места происшествия, в результате которой будет назначен ряд судебных экспертиз для установления причин возгорания. Действиям лиц, ответственных за безопасность на опасном производственном объекте, будет дана правовая оценка.
Ранее, 26 июля, сообщалось о смерти рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным МЧС, на месторождении произошел взрыв, повлекший пожар, в результате есть погибший, еще восемь человек получили травмы. Возгорание локализовано, ему присвоен II ранг.