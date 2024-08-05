Пять человек разбились насмерть в аварии под Челябинском

В Сосновском районе 5 августа 2024 года около 21:30 на 16 км дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое -Кыштым. Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato.