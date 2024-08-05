Пять человек разбились насмерть в аварии под Челябинском

В Сосновском районе 5 августа 2024 года около 21:30 на 16 км дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое -Кыштым. Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato.
«В результате ДТП 5 человек погибли, 1 человек госпитализирован. Никто из находившихся в транспортных средствах не был пристегнут ремнем безопасности. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили в госавтоинспекции.
По данным МЧС, выживший — мужчина. Двое мужчин и три женщины погибли на месте. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На место аварии прибыл начальник областной ГАИ, полковник полиции Иван Путков.