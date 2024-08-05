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Пять человек разбились насмерть в аварии под Челябинском

В Челябинской области в дорожной аварии погибли пять человек. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Сосновском районе 5 августа 2024 года около 21:30 на 16 км дороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое -Кыштым. Водитель ВАЗ-2115, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и врезался в Kia Cerato.

«В результате ДТП 5 человек погибли, 1 человек госпитализирован. Никто из находившихся в транспортных средствах не был пристегнут ремнем безопасности. На месте работают сотрудники полиции», — сообщили в госавтоинспекции.

По данным МЧС, выживший — мужчина. Двое мужчин и три женщины погибли на месте. Всех деблокировали сотрудники МЧС России. На место аварии прибыл начальник областной ГАИ, полковник полиции Иван Путков.

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