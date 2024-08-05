Суд арестовал шестерых участников избиения боксера-чемпиона в Крыму

Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, изначально расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК. Всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу, сообщили ранее в Следственном комитете России.