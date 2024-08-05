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Суд арестовал шестерых участников избиения боксера-чемпиона в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу, до 29 сентября включительно, в отношении остальных участников массовой драки судебное заседание продолжается, сообщил СУСК Крыма и Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, изначально расследовалось МВД по статье о хулиганстве. Затем его передали в СК. Всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу, сообщили ранее в Следственном комитете России.

«Шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии заключили под стражу до 29 сентября» , — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Судебное заседание в отношении остальных участников массовой драки продолжается, сообщили в следкоме Крыма и Севастополя.

Двали получил тяжелую травму глаза в драке в Феодосии, рассказал ранее его тренер Иван Щёлок. По его словам, 23-летний спортсмен пошел искупаться, на набережной они с товарищем «увидели, что толпа бьет одного мальчишку, заступились». По словам тренера боксера, у Двали «очень тяжелое повреждение глаза», его госпитализировали в Москве.