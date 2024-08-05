ВСУ атаковали около 15 населенных пунктов Курской области за день

По информации врио главы региона, в результате сброса взрывного устройства на жилой дом в поселке Коренево ранен один человек. Всего в поселке за день повреждены 11 домов и несколько автомобилей. Также в селе Свердликово Суджанского района повреждены три частных дома и два автомобиля. Вблизи деревни Рубанщины Суджанского района украинский коптер повредил комбайн.