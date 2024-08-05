Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали около 15 населенных пунктов Курской области за день

КУРСК, 5 августа. /ТАСС/. Около 15 населенных пунктов Курской области были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) за день, ранен мирный житель. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи пункта пропуска “Суджа”, в городе Судже, селах Свердликово и Новоивановка, недалеко от сел Гуево и Гоголевка, деревень Куриловки и Рубанщины, хутора Олешня Суджанского района, поселка Новый Путь и села Веселое Глушковского района, в поселке Коренево и вблизи села Любимовка Кореневского района», — написал он, добавив, что также в течение дня неоднократно обстреливались Суджанский, Глушковский и Кореневский районы.

По информации врио главы региона, в результате сброса взрывного устройства на жилой дом в поселке Коренево ранен один человек. Всего в поселке за день повреждены 11 домов и несколько автомобилей. Также в селе Свердликово Суджанского района повреждены три частных дома и два автомобиля. Вблизи деревни Рубанщины Суджанского района украинский коптер повредил комбайн.

«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидирован и обезврежен 41 украинский дрон», — отметил Смирнов.