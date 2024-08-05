СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным СУСК, 4 августа в детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого по результатам медицинского обследования диагностировали отравление наркотическим веществом.
«По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии.