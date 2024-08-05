СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии.