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СК проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

СК РФ проведет проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Следователи СК проводят доследственную проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным СУСК, 4 августа в детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик, у которого по результатам медицинского обследования диагностировали отравление наркотическим веществом.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка. Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в моче госпитализированного ребенка был обнаружен метадон. Полиция выясняет, как к ребенку попал наркотик. По словам собеседника агентства, в первую очередь полицейские подозревают родителей мальчика, к которым у правоохранительных органов ранее уже были претензии.

СК