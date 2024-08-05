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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве», — говорится в посте.

Позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в украинской столице.

Кроме того, как пишет издание «Страна.ua», взрывы также прогремели в Конотопе Сумской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и 12 областях Украины звучит воздушная тревога.

В ответ на практически ежедневные атаки противника на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи постсоветской республики.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.