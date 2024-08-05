Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В ответ на практически ежедневные атаки противника на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи постсоветской республики.