Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

«Мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве», — говорится в посте.
Позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в украинской столице.
Кроме того, как пишет издание «Страна.ua», взрывы также прогремели в Конотопе Сумской области.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и 12 областях Украины звучит воздушная тревога.
В ответ на практически ежедневные атаки противника на гражданские объекты российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи постсоветской республики.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.