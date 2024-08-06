Суд в Крыму арестовал еще троих фигурантов дела о покушении на боксера Двали

По словам тренера боксера Ивана Щёлока, 28 июля 23-летний спортсмен пошел купаться с другом. На набережной они увидели, что «толпа бьет одного мальчишку» и заступились за него. В результате драки Дмитрий Двали получил серьезное повреждение глаза, его друг — перелом руки. 6 августа спортсмена прооперируют. По словам самого Дмитрия Двали, он ослеп на один глаз и больше не сможет продолжать карьеру. Число участников драки он оценил в 15 человек.