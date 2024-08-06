Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Крыму арестовал еще троих фигурантов дела о покушении на боксера Двали

Феодосийский городской суд заключил под стражу еще трех предполагаемых участников драки, в которой пострадал российский боксер Дмитрий Двали. Ранее суд арестовал шестерых участников дела. Драка произошла 28 июля в Феодосии. Спортсмен получил перелом орбитальной кости. 4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело со статьи о хулиганстве на статью о покушении.

Источник: Reuters

Согласно сообщению региональной прокуратуры, в отношении двух из трех обвиняемых суд принял решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Об отправки двух задержанных под домашний арест ранее не сообщалось. О задержании двух подозреваемых СКР сообщал 3 августа.

Всего по делу арестованы девять человек. Шестерых из них суд арестовал вечером 5 августа. Все девять человек пробудут в СИЗО до 29 сентября. 5 августа представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержаны все подозреваемые по делу, не назвав их число. До этого обвинения были предъявлены девятерым мужчинам.

По словам тренера боксера Ивана Щёлока, 28 июля 23-летний спортсмен пошел купаться с другом. На набережной они увидели, что «толпа бьет одного мальчишку» и заступились за него. В результате драки Дмитрий Двали получил серьезное повреждение глаза, его друг — перелом руки. 6 августа спортсмена прооперируют. По словам самого Дмитрия Двали, он ослеп на один глаз и больше не сможет продолжать карьеру. Число участников драки он оценил в 15 человек.

СК
Прокуратура