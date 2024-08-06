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Сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» еще не установлена

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Точная сумма ущерба по уголовному делу директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова еще не установлена, но уже превышает 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

«По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий», — сказал собеседник агентства.

Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот” и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр “Патриот” по статье о мошенничестве.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот».

расследование