Сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» еще не установлена

Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот” и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр “Патриот” по статье о мошенничестве.