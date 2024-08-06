Сумма ущерба по делу главы парка «Патриот» еще не установлена

«По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей, однако точный размер будет установлен после проведения всех следственных действий», — сказал собеседник агентства.
Ранее в 235-м гарнизонном военном суде сообщили РИА Новости, что директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован 3 августа. По этому же делу задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот” и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр “Патриот” по статье о мошенничестве.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот».