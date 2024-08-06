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Группировка «Запад» уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий “Рапира” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», установленных на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ), ведут огонь по выявленным целям противника.

«Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 “Рапира” считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют “снайперской винтовкой” за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы», — добавили в ведомстве.