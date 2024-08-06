Группировка «Запад» уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

«Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 “Рапира” считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют “снайперской винтовкой” за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы», — добавили в ведомстве.