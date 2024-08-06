Группировка «Запад» уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

«Расчеты 100-миллиметровых противотанковых орудий “Рапира” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», установленных на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ), ведут огонь по выявленным целям противника.
«Боевая работа противотанковых пушек МТ-12 “Рапира” считается высокоточной, а само орудие артиллеристы называют “снайперской винтовкой” за простоту, точность и безотказность в эксплуатации. Дальность стрельбы более 7 километров при полном заряде позволяет вкупе со слаженными действиями расчета дать высокую эффективность стрельбы», — добавили в ведомстве.