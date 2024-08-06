Водитель Range Rover открыл огонь после конфликта на парковке в Уссурийске

Уссурийская городская прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с применением огнестрельного оружия в микрорайоне «Семь ветров», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительной информации, 5 августа между двумя автомобилистами возник конфликт из-за спорной ситуации на парковке. Водитель автомобиля Range Rover получил удар от своего противника, что спровоцировало его на ответные действия. В состоянии аффекта мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.
После происшествия оба участника происшествия были задержаны и доставлены в местный отдел полиции для допроса и дальнейшего разбирательства.
Прокуратура Уссурийска тщательно изучает все аспекты случившегося, чтобы выяснить подробности конфликта и обстоятельства применения оружия.
Напомним, прокуратура Находки признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя — продавца мопедов. Он выстрелил в спину подростку из пневматического оружия. Свидетелем стала мать ребенка. Днем в среду, 24 июля, возле торговой точки на улице Артемовской в Находке продавец мопедов, воспользовался малозначительным поводом и из хулиганских побуждений открыл стрельбу из неустановленного предмета в сторону несовершеннолетнего. В результате 15-летнему мальчику причинены телесные повреждения в виде ушиба спины.