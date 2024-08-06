Водитель Range Rover открыл огонь после конфликта на парковке в Уссурийске

Напомним, прокуратура Находки признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя — продавца мопедов. Он выстрелил в спину подростку из пневматического оружия. Свидетелем стала мать ребенка. Днем в среду, 24 июля, возле торговой точки на улице Артемовской в Находке продавец мопедов, воспользовался малозначительным поводом и из хулиганских побуждений открыл стрельбу из неустановленного предмета в сторону несовершеннолетнего. В результате 15-летнему мальчику причинены телесные повреждения в виде ушиба спины.