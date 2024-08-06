В Курской области сбили три украинских БПЛА самолетного типа

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
«В Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.
КУРСК, 6 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Курской области.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
«В Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.