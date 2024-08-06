Пострадавшую во время SUP-прогулки девочку доставили вертолетом во Владивосток

«Ситуацию с первых минут происшествия взял под личный контроль губернатор Приморского края Олег Кожемяко, как всегда, когда дело касается спасения жизни людей, детей — особенно. Работа каждого звена выстраивается без сбоев. Сейчас мы используем все возможности медицины — и аппаратуру, и коллегиальные профессиональные усилия врачей — чтобы сохранить девочке жизнь. В клинической больнице № 2 все готово к оказанию помощи ребенку на самом высоком уровне, подключая профильных специалистов: травматологов, нейрохирургов и так далее», — прокомментировал ситуацию глава Минздрава региона.