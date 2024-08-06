Пострадавшую во время SUP-прогулки девочку доставили вертолетом во Владивосток

За жизнь 12-летней девочки продолжают бороться медики в Приморье. Пострадавшую после трагедии на Цинковом озере в Кавалерово перевезли во Владивостокскую клиническую больницу № 2, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Поздним вечером 5 августа ребенка в сопровождении бригады специалистов доставили самолетом в дальневосточную столицу вертолетом из Кавалеровской центральной районной больницы, где состояние подростка стабилизировали и подготовили к авиатранспортировке. Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов заверил, что это самый правильный выход.
«Ситуацию с первых минут происшествия взял под личный контроль губернатор Приморского края Олег Кожемяко, как всегда, когда дело касается спасения жизни людей, детей — особенно. Работа каждого звена выстраивается без сбоев. Сейчас мы используем все возможности медицины — и аппаратуру, и коллегиальные профессиональные усилия врачей — чтобы сохранить девочке жизнь. В клинической больнице № 2 все готово к оказанию помощи ребенку на самом высоком уровне, подключая профильных специалистов: травматологов, нейрохирургов и так далее», — прокомментировал ситуацию глава Минздрава региона.
Как отмечают медики, состояние девочки сейчас стабильное. Она находится в сознании. Для полного контроля за состоянием ее здоровья следить будут специалисты отделения реанимации и интенсивной терапии.
Напомним, группа туристов из четырех человек, среди которых была и 12-летняя пострадавшая, сплавлялась на SUP-бордах по озеру Цинковое. В какой-то момент отдыхающие попали в шлюзовую систему сброса воды и трое из них пропали без вести. В настоящий момент тела двух погибших нашли и опознали, поиски третьей женщины продолжаются.