Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» сотрудничают со следствием

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот». Точная сумма ущерба пока не известна, но уже превышает 40 миллионов рублей.