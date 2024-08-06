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В Дзержинском районе Новосибирска парень на «Тойоте» сбил 12-летнего подростка

Школьника увезли в больницу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Дзержинском районе произошло ДТП с пострадавшими: 22-летний парень на «Тойоте Королле» сбил во дворе многоквартирного дома юного пешехода. Детали происшествия раскрыли в Госавтоинспекции Новосибирской области.

— 5 августа в 18:00 вечера молодой человек двигался по парковке дома № 3 на улице Кошурникова, где совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении, — отметили в пресс-службе.

В аварии пострадал 12-летний мальчик. Какие именно травмы он получил, не сообщили, однако врачам пришлось госпитализировать школьника.

Сотрудники ДПС продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что у жителя Доволенского района конфисковали автомобиль за повторную попытку вождения в пьяном виде.