Трагедия в Бердске: убита 23-летняя мать двоих детей

В Бердске по адресу Боровая, 96 произошла трагедия: убита 23-летняя мать двоих детей в возрасте 4 и 6 лет. Следственный комитет подтвердил факт преступления, подозреваемым является 29-летний местный житель, пишет Сиб.фм. В настоящее время в отношении мужчины проводится расследование.
Тело погибшей было обнаружено в ходе тушения пожара в квартире. Во время тушения и ликвидации огня сотрудники пожарной охраны смогли спасти и эвакуировать 18 человек, включая пятерых детей.
На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.