Трагедия в Бердске: убита 23-летняя мать двоих детей

В Бердске по адресу Боровая, 96 произошла трагедия: убита 23-летняя мать двоих детей в возрасте 4 и 6 лет. Следственный комитет подтвердил факт преступления, подозреваемым является 29-летний местный житель, пишет Сиб.фм. В настоящее время в отношении мужчины проводится расследование.