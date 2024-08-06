Новосибирский суд вынес приговор бердчанину за оскорбление Дня победы

24 июня того же года была проведена психолингвистическая экспертиза, которая признала название «Дно победы», «явным неуважением к обществу». Также эксперты установили, что характер публикации содержит негативную оценку Георгиевской ленты, являющейся одним из символов победы в Великой отечественной войне. Такое заключение было сделано в рамках лингвистической экспертизы от 24 июня этого года.