Новосибирский суд вынес приговор бердчанину за оскорбление Дня победы

9 мая 2022 года молодой человек разместил на личной странице во «ВКонтакте» ролик «Дно Победы» и оставил под ним комментарий «Всех с непраздником». На этом основании по инициативе Федеральной службы безопасности было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
24 июня того же года была проведена психолингвистическая экспертиза, которая признала название «Дно победы», «явным неуважением к обществу». Также эксперты установили, что характер публикации содержит негативную оценку Георгиевской ленты, являющейся одним из символов победы в Великой отечественной войне. Такое заключение было сделано в рамках лингвистической экспертизы от 24 июня этого года.
Синько во время суда признал вину и выразил раскаяние.
«Я был согласен с некоторыми частями видеоролика, который посмотрел, и по этой причине поделился им у себя странице, но спустя два года мое мнение очень сильно изменилось на этот счет», — заявил он.
Подсудимому, раскаявшемуся в содеянном, назначили штраф и на год запретили заниматься администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях.