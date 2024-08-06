Мужчина с тремя детьми утонули в Актюбинской области: стали известны подробности

«Плыли утки, дети решили подплыть ближе на территории данной реки. Утки, получается, плыли по ту сторону берега. И в данном моменте трое детей, подплыв к уткам, не рассчитав свои силы, начали тонуть. Увидевший данный факт отец, поспешив на помощь, сам же утонул в данном участке», — прокомментировал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Актюбинской области Жанболат Толепбергенов.