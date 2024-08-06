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Мужчина с тремя детьми утонули в Актюбинской области: стали известны подробности

На днях трагедия на воде произошла в Актюбинской области — погибли трое детей и мужчина. Выяснились подробности гибели четверых человек, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Getty Images

Как оказалось, мужчина с сыном и дочкой приехал погостить к родственникам из соседней Атырауской области. Вместе с близкими они выехали отдыхать на природу — поездка обернулась трагедией.

Инцидент произошел на реке Иргиз близ села имени Жургенова.

Как оказалось дети плавали и увидели уток — решили подплыть к ним, но не рассчитали сил.

Увидев, что все трое тонут, на помощь бросился отец двоих подростков, однако не сумел спасти их и, к сожалению, погиб сам.

Почти три часа спасатели искали тела погибших — их достали уже ночью.

«Плыли утки, дети решили подплыть ближе на территории данной реки. Утки, получается, плыли по ту сторону берега. И в данном моменте трое детей, подплыв к уткам, не рассчитав свои силы, начали тонуть. Увидевший данный факт отец, поспешив на помощь, сам же утонул в данном участке», — прокомментировал старший офицер управления гражданской обороны ДЧС Актюбинской области Жанболат Толепбергенов.