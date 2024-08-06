Жительницу Приморья обвинили в реабилитации нацизма

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Следователи в Приморье завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, подозреваемой в реабилитации нацизма, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что местная жительница Марина Желязнякова обвиняется в публичном распространении ложных высказываний о деятельности СССР в годы Второй мировой войны (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ).
«По версии следствия, 9 мая 2021 года обвиняемая через канал в системе мгновенного обмена сообщениями обратилась к неограниченному кругу лиц и разместила текстовые записи, реабилитирующие нацизм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.