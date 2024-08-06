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К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу о поставке сухпайков в российскую армию, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

ФСБ и СК сообщали в июле, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) был арестован 20 апреля.

По словам собеседника агентства, в рамках уголовного дела по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере было арестованы имущество, которое находится в банковских ячейках одного из фигурантов.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — сказал он.

ФСБ
СК
расследование