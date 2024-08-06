К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

ФСБ и СК сообщали в июле, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината. Топ-менеджмент АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) был арестован 20 апреля.