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Важную дамбу прорвало в Приморье — готовится эвакуация

Днем ранее Олег Кожемяко выложил в сеть эпизод «разноса» краевых чиновников.

Источник: Соцсети

В районе Мясокомбината в Дальнереченске прорвало дамбу, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отмечают очевидцы, готовится эвакуация.

Информацию о происшествии уточняем.

Напомним, что 5 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко выложил в сеть эпизод «разноса» краевых чиновников за нерасторопность в доставке спецтехники в районы, куда пришла большая вода. Речь шла о машинах для укрепления дамбы в Дальнереченске, в районе Мясокомбината. Прибыть по плану они должны были еще в субботу, а по факту появились на месте только во вторник, и то невовремя.