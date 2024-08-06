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Подростки, на самокате сбившие жительницу Челябинска, стали фигурантами уголовного дела

Подростки, на самокате сбившие жительницу Челябинска, стали фигурантами уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данному факту следственными органами возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, все произошло в Тракторозаводском районе вечером 4 августа. Около дома 57 по улице Героев Танкограда подростки на самокате сбили 54-летнюю женщину и покинули место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована с переломами.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела.

В городской Госавтоинспекции ранее комментировали, что «предпринимают все меры для установления местонахождения водителя электросамоката, после чего он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством».