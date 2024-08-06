Подростки, на самокате сбившие жительницу Челябинска, стали фигурантами уголовного дела

«По данному факту следственными органами возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщает Следственный комитет РФ.
Напомним, все произошло в Тракторозаводском районе вечером 4 августа. Около дома 57 по улице Героев Танкограда подростки на самокате сбили 54-летнюю женщину и покинули место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована с переломами.
Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела.
В городской Госавтоинспекции ранее комментировали, что «предпринимают все меры для установления местонахождения водителя электросамоката, после чего он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством».