В аварии на челябинской трассе погибли пять человек, они были не пристегнуты

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Челябинской области, авария случилась поздним вечером в понедельник, 5 августа на 16 километре автодороги, которая связывает Долгодеревенское с Аргаяшом, Кузнецком и Кыштымом. По этой дороге очень часто едут отдыхающие в сторону известного курортного озера Увильды.
Как показывает предварительное расследование, водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил опасный маневр и выехал на встречку. Там отечественный автомобиль столкнулся с легковой иномаркой Киа Церато. В результате столкновения пять человек погибли (двое мужчин и три женщины), один человек получил травмы и был госпитализирован.
В ГИБДД отмечают, что никто из находящихся в столкнувшихся автомобилях не был пристегнут ремнями безопасности, что однозначно усугубило ситуацию. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.