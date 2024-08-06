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В аварии на челябинской трассе погибли пять человек, они были не пристегнуты

Вечером в понедельник на автодороге в Челябинской области произошло страшное ДТП.

Источник: Пресс-служба МЧС России по Челябинской области

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД России по Челябинской области, авария случилась поздним вечером в понедельник, 5 августа на 16 километре автодороги, которая связывает Долгодеревенское с Аргаяшом, Кузнецком и Кыштымом. По этой дороге очень часто едут отдыхающие в сторону известного курортного озера Увильды.

Как показывает предварительное расследование, водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил опасный маневр и выехал на встречку. Там отечественный автомобиль столкнулся с легковой иномаркой Киа Церато. В результате столкновения пять человек погибли (двое мужчин и три женщины), один человек получил травмы и был госпитализирован.

В ГИБДД отмечают, что никто из находящихся в столкнувшихся автомобилях не был пристегнут ремнями безопасности, что однозначно усугубило ситуацию. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.