В аварии на челябинской трассе погибли пять человек, они были не пристегнуты

Как показывает предварительное расследование, водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил опасный маневр и выехал на встречку. Там отечественный автомобиль столкнулся с легковой иномаркой Киа Церато. В результате столкновения пять человек погибли (двое мужчин и три женщины), один человек получил травмы и был госпитализирован.