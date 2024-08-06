Группировка «Днепр» сообщила об уничтожении 70 военных ВСУ за сутки

Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и 152-мм гаубица Д20. «Применением ударных беспилотных летательных аппаратов выведены из строя восемь единиц специальной автомобильной техники», — добавил Кодрян.