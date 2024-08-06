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Группировка «Днепр» сообщила об уничтожении 70 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Днепр» не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) произвести перегруппировку. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Днепр” выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. За прошедшие сутки потери противника составили более 70 военнослужащих», — сообщил Кодрян.

Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм гаубица М777 и 152-мм гаубица Д20. «Применением ударных беспилотных летательных аппаратов выведены из строя восемь единиц специальной автомобильной техники», — добавил Кодрян.