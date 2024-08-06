Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Бодайбо

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Авария произошла около 22:15 вечера 5 августа на улице Труда в Бодайбо.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 25-летний водитель автомобиля «Ниссан» при движении по улице Труда в направлении улицы Олега Кошевого выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Тойотой» под управлением 19-летней девушки.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибла 17-летняя пассажирка «Тойоты», которая находилась на переднем сиденье. Известно, что она не была пристёгнута ремнём безопасности. Также медицинская помощь понадобилась ещё троим пассажирам. По факту аварии полицейские проводят проверку. Также проверку по факту аварии проводит прокуратура.