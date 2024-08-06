Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Бодайбо

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте погибла 17-летняя пассажирка «Тойоты», которая находилась на переднем сиденье. Известно, что она не была пристёгнута ремнём безопасности. Также медицинская помощь понадобилась ещё троим пассажирам. По факту аварии полицейские проводят проверку. Также проверку по факту аварии проводит прокуратура.